Arkema finalise la cession de son activité de produits phosphorés

(Boursier.com) — Le 3 janvier, Arkema a finalisé la cession de Febex, société spécialisée dans la chimie du phosphore, au groupe belge Prayon.

Febex est un acteur mondial des produits phosphorés (acide phosphorique de haute pureté et hypophosphite de sodium et dérivés), utilisés principalement dans l'électronique et l'industrie pharmaceutique. Rattaché aux Additifs de Performance, Febex, qui avait une faible intégration avec les autres activités du Groupe, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2021, emploie 59 salariés et opère 1 site en Suisse.

Arkema poursuit ainsi la gestion dynamique de son portefeuille d'activités.

Arkema dispose d'un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l'accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l'ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd'hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 85,5 % du CA du Groupe en 2021, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d'un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l'accès à l'eau, du recyclage, de l'urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l'ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9,5 MdsE en 2021 et est présent dans près de 55 pays avec 20.200 collaborateurs.