Arkema : finalise l'acquisition de sa participation de 54% dans PI Advanced Materials

(Boursier.com) — Arkema a finalisé le 1er décembre l'acquisition de la participation de 54% de Glenwood Private Equity dans la société sud-coréenne cotée PI Advanced Materials (PIAM). Cette acquisition vient compléter le portefeuille de technologies de haute performance d'Arkema pour les marchés à forte croissance de l'électronique avancée et de la mobilité électrique. Avec plus de 30% de parts de marché, la société PIAM, basée en Corée du Sud, est le leader mondial des films polyimides pour les marchés à forte croissance et haute valeur ajoutée des appareils de téléphonie mobile et des véhicules électriques.

Dans les prochaines années, les ventes de PIAM devraient croître d'environ 13% par an, tirées par de nouvelles applications de pointe dans les antennes 5G, les écrans OLED à haute définition, les écrans flexibles ou les véhicules électriques, et soutenues par les extensions récentes de capacité. Par ailleurs, le portefeuille de PIAM, qui permettra de renforcer la gamme de polymères de haute performance d'Arkema, associé à la parfaite complémentarité géographique avec le Groupe devrait permettre de réaliser des synergies évaluées à 30 millions d'euros en terme d'EBITDA sur les 5 prochaines années.

L'acquisition de cette participation majoritaire de 54%, pour une valeur d'entreprise de 728 millions d'euros, permettra la consolidation à 100% de PIAM dans les comptes d'Arkema.