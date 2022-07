Arkema finalise l'acquisition de Permoseal en Afrique du Sud

(Boursier.com) — Le 1er juillet, Arkema a finalisé l'acquisition de Permoseal en Afrique du Sud, un leader des solutions adhésives pour le bricolage, l'emballage et la construction.

Les marques réputées de Permoseal viendront compléter l'offre de Bostik dans la région et renforcer ses positions sur les marchés dynamiques de l'industrie, de la construction et du bricolage en Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne.

Permoseal est très présent dans les circuits de distribution d'Afrique du Sud, a généré un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros en 2021 et exploite deux usines de production dans le pays. La complémentarité des portefeuilles de produits permettra à Bostik d'élargir son offre client sur le marché de la construction en Afrique du Sud, et de poursuivre son expansion dans la région, en bénéficiant notamment d'une demande en forte croissance sur le marché de la rénovation des bâtiments. Cette acquisition permettra également à Bostik de consolider sa position dans les adhésifs pour l'emballage et d'élargir son offre de solutions durables pour le secteur industriel sur le marché sud-africain.