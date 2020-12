Arkema : étend sa gamme de produits dans l'impression 3D

Arkema : étend sa gamme de produits dans l'impression 3D









Crédit photo © Société Arkema / Jacky Fontaine

(Boursier.com) — Arkema annonce l'acquisition de Colorado Photopolymer Solutions, société basée à Boulder (Colorado, États-Unis) avec une solide expertise technique dans la formulation des photopolymères pour le marché en forte croissance de l'impression 3D avec des applications dans les secteurs du médical, des composites, de la construction et des biens de consommation. Colorado Photopolymer Solutions (CPS) développe et commercialise une gamme de solutions à base de résines formulées et à forte valeur ajoutée pour la technologie de réticulation par rayonnement d'énergie, principalement pour les marchés de l'impression 3D.

L'expertise reconnue de CPS dans la formulation et la conception de matériaux, soutenue par sa forte capacité d'innovation, permettra à Sartomer, un leader mondial dans les résines photoréticulables et les photoinitiateurs, de mieux accompagner ses clients et partenaires. Ce projet favorisera le développement d'une offre intégrée de solutions formulées et personnalisées pour la fabrication additive et accélèrera la conception de solutions clés en main pour l'impression 3D. Cette acquisition, qui a été finalisée début décembre, complète les solutions et l'expertise de Sartomer dans le domaine des résines et s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'Arkema de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités à l'horizon 2024.