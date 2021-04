Arkema et ses matériaux piézoélectriques à l'honneur dans un projet européen sur les étiquettes intelligentes

(Boursier.com) — Le projet européen SUPERSMART financé par l'EIT (Institut Européen d'Innovation et de Technologie) et coordonné par Arkema avec 10 partenaires a remporté le prix du concours 2021 "Organic Electronics Association" pour le meilleur démonstrateur de projet collaboratif. Ce projet amène jusqu'à la phase industrielle la technologie émergente de l'électronique organique imprimée sur papier.

Deux démonstrateurs innovants ont été conçus et produits à l'échelle pilote : une étiquette "intelligente" comprenant un capteur de détection de choc basé sur le matériau piézoélectrique Piezotech d'Arkema et une étiquette anti-contrefaçon intelligente - comprenant des pistes conductrices et des écrans électrochromiques directement imprimés sur papier. Les informations "captées" par les deux composants peuvent être lues simplement sur une application de téléphone portable. En parallèle, les études de cycles de vie et de recyclabilité ont montré l'avantage écologique de ces nouvelles solutions.