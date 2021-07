Arkema entre au capital de Verkor et accélère sa stratégie batteries en Europe

(Boursier.com) — Arkema devient actionnaire et partenaire technologique de Verkor, une startup française spécialisée dans la production de batteries de haute performance. Acteur incontournable par les matériaux de pointe et les solutions innovantes qu'il apporte dans les batteries, notamment à destination du véhicule électrique, Arkema renforce ainsi son développement sur les batteries et la mobilité propre.

Arkema a participé, à hauteur de plusieurs millions d'euros, à la récente levée de fonds de 100 millions d'euros de la société Verkor qui permettra la construction du "Verkor Innovation Center" près de Grenoble, puis le lancement d'une première Gigafactory dédiée à la production de batteries et dont la construction est prévue de démarrer en 2023. Le Verkor Innovation Center, qui devrait être opérationnel dès 2022, offrira un lieu collaboratif pour l'optimisation de procédés industriels intelligents et pour la création de nouvelles générations de batteries.

Arkema rejoint ainsi un projet ambitieux s'appuyant sur une étroite collaboration technologique autour de partenaires de premier plan : Renault Group, EQT Ventures, EIT InnoEnergy, Groupe IDEC, Schneider Electric, Capgemini, Tokai Cobex, et Demeter. Le Groupe apportera sa large gamme de matériaux et de produits de haute performance pour les batteries, participant ainsi à la mise en place d'une filière industrielle intégrée de production de batteries en Europe, qui permettra de répondre à la forte croissance attendue de la demande.

Les batteries de nouvelles générations sont un axe prioritaire de développement pour Arkema qui ambitionne d'être un leader des Matériaux de Spécialités offrant des solutions innovantes et durables en réponse aux défis de ses clients. Favorisant le développement de la mobilité électrique, ce projet s'inscrit dans la stratégie RSE d'Arkema qui soutient notamment les objectifs climatiques de l'Europe.