Arkema : encore des avis

(Boursier.com) — Arkema grimpe de 0,8% à 84,65 euros ce mardi, alors que le groupe a acquis Polytec PT, une société allemande spécialisée dans les adhésifs pour batteries et applications pour l'électronique. Cette acquisition ciblée s'inscrit dans la stratégie du groupe de devenir un fournisseur de systèmes complets et d'accompagner ses clients afin de développer des solutions durables pour les marchés des batteries et de l'électronique.

Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a ajusté la mire de 123 à 120 euros avec un avis à 'pondération en ligne'.

Polytec PT a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros avec un site de production principal à Karlsbad, en Allemagne... Le groupe a développé une forte expertise dans les matériaux d'interface thermique, essentiels pour permettre une charge rapide de la batterie et une dissipation efficace de la chaleur. Polytec PT occupe déjà une position solide sur ce marché. Cette acquisition complétera également la gamme de produits de Bostik dans le domaine des engineering adhesives.

Le projet permettra à Bostik d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros d'ici 5 ans dans ces applications à haute valeur ajoutée en s'appuyant sur la présence mondiale d'Arkema dans toutes les zones géographiques. Cette acquisition est une opportunité unique pour les équipes de Bostik et de Polytec PT, qui collaborent déjà sur de nouvelles solutions. Elle leur permettra d'accélérer ces développements et de devenir un acteur significatif sur les marchés des matériaux d'interface thermique et de l'électronique.

Parmi les autres avis de brokers, Jefferies a ajusté sa cible de 142 à 111 euros, mais avec un avis qui reste à l'achat.

Oddo BHF est toujours dans un scénario de point bas de la demande avec une amélioration progressive sur les prochains trimestres. Citi s'attend de son côté à ce que le groupe bénéficie cette année d'une contribution supplémentaire de 50 à 70 millions d'euros au niveau de l'Ebitda grâce aux nouvelles start-ups, ainsi qu'à la reprise en Chine et à la baisse des coûts des matières premières...