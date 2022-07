Arkema : encore de la pression de la part des analystes

(Boursier.com) — Arkema recule de 0,2% à 89,70 euros ce mercredi, tandis que le spécialiste du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques continue de souffrir de certaines dégradations de brokers. Morgan Stanley a abaissé son objectif de cours à 91 euros, contre 105 euros auparavant et le Credit Suisse a abaissé son cours cible à 87 euros, contre 103 euros. UBS avait un peu plus tôt coupé sa recommandation de 'neutre' à 'vendre' en réduisant également son objectif de cours à 12 mois de 128 euros à 82 euros. Cette décision était motivée par une VE/EBITDA de 6,9x, alors que ses pairs européens se paient à 7,2x... Cette décote d'Arkema est justifiée sur la base du risque sur les bénéfices, d'autant que la prévision d'Ebitda 2023 d'UBS est de 30% au-dessous du consensus. UBS anticipe d'ailleurs une chute de l'Ebitda d'Arkema en 2023...