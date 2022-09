Arkema en renfort de la marque running de Decathlon

(Boursier.com) — Arkema , qui est depuis des décennies un partenaire de choix pour les équipementiers sportifs avec son portefeuille de matériaux avancés et innovants, annonce "propulser les ambitions de Kiprun, la marque running performance de Decathlon". Début septembre, le public a pu découvrir le résultat de la collaboration du groupe avec le concepteur d'équipements sportifs Decathlon : la nouvelle chaussure de course de performance la KD900X de la marque de running Kiprun. Pour soutenir ses ambitions de développer une chaussure de running de haute performance, Kiprun a changé de paradigme et s'est tourné vers Arkema et son matériau haute performance Pebax, connu pour sa légèreté, sa réactivité et son retour d'énergie exceptionnel comparé à des matériaux plus traditionnels comme les EVA ou TPU. La nouvelle chaussure de course de performance KD900X de Kiprun utilise donc la mousse Pebax et une plaque carbone pour offrir vitesse, et performance sur la durée, car la marque annonce une durabilité de 1,000 kilomètres.