Arkema : en forme à la veille des résultats

(Boursier.com) — Arkema surperforme le marché à la veille de sa publication trimestrielle avec un titre qui avance de 1,7% à 107,5 euros. Comme le note Oddo BHF, à 'surperformer' sur la valeur avec un objectif remonté à 120 euros, tout laisse à penser qu'Arkema ne décevra pas demain matin. L'environnement économique continue de s'améliorer, la reprise se confirme dans de nombreux débouchés, plusieurs concurrents affichent des performances encourageantes, les bases de comparaison sont de plus en plus favorables... La parité euro/dollar ne s'est pas également dégradée par rapport à la précédente publication fin février et l'envolée des matières premières semble gérable au regard notamment d'une très bonne orientation de la demande...

Sur les trois premiers mois de l'année, le consensus 'Bloomberg' attend un Ebitda de 336,8 ME pour un chiffre d'affaires de 2,16 MdsE. Le résultat net ajusté est anticipé à 130,4 ME.