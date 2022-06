Arkema : Emmanuelle Bromet nommée directrice du développement durable

(Boursier.com) — Emmanuelle Bromet est nommée directrice du développement durable d'Arkema, annonce le groupe. Diplômée de Chimie ParisTech et de l'École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs, Emmanuelle Bromet est donc nommée à la direction du développement durable du groupe à compter du 28 juillet. "Arkema place la Responsabilité Sociétale d'Entreprise au coeur de sa stratégie et a pour ambition de générer une croissance durable et responsable de ses activités. Par ses produits et technologies, le groupe accompagne les grands enjeux sociétaux et apporte à ses clients des solutions qui contribuent à leur performance durable", insiste le groupe. Avec les équipes d'Arkema, Emmanuelle Bromet aura notamment pour mission d'orienter de manière toujours plus active l'offre produits vers des solutions respectueuses de l'environnement, de positionner l'économie circulaire et la gestion des ressources comme un axe prioritaire, et de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, notamment en menant à bien le plan climat d'Arkema. Emmanuelle Bromet a exercé pendant 25 ans des postes de direction dans les domaines industriels et ingénierie chez Axens puis chez Air Liquide. Elle a rejoint Arkema en 2019 en tant que directrice industrielle de l'activité PMMA Europe. Depuis 2021, elle était directrice industrielle Europe du segment Coating Solutions.