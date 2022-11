Arkema élargit son offre bio-sourcée

(Boursier.com) — Arkema annonce une avancée majeure de son offre innovante et plus durable avec la certification d'une gamme de monomères acryliques "bio-attribués" selon la méthode du mass balance. Grâce à ces monomères, Arkema peut désormais proposer des additifs et résines acryliques de spécialité certifiés bio-attribués pour une vaste gamme d'applications.

Le groupe se positionne ainsi comme un leader mondial de l'offre de matériaux acryliques bioattribués et comme partenaire clé pour ses clients sur le marché.

Le lancement de la nouvelle gamme de monomères acryliques et d'additifs et résines acryliques de spécialité bio-attribués d'Arkema, certifiée selon la méthode mass balance par l'organisme International Sustainability and Carbon Certification-PLUS (ISCC+), est une étape importante dans la transition vers une économie davantage renouvelable et moins intensive en carbone. La substitution de matières premières fossiles par des matières premières bio/biocirculaires permettra aux clients d'Arkema d'atteindre les objectifs de leur plan climat en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre de catégorie 3.