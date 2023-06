Arkema élargit sa gamme de polymères de haute performance

(Boursier.com) — Arkema annonce un projet d'acquisition de la participation de 54% de Glenwood Private Equity dans la société sud-coréenne cotée PI Advanced Materials (PIAM), pour une valeur d'entreprise de 728 millions d'euros.

L'entreprise sera consolidée à 100% dans les comptes d'Arkema.

Avec un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros, une marge d'EBITDA d'environ 30% et un outil industriel de premier plan, PIAM est le leader mondial des films polyimides, avec une croissance élevée sur les marchés attractifs de l'électronique grand public et des véhicules électriques.

La direction du groupe évoque une opportunité rare d'élargir la gamme de polymères d'Arkema avec une technologie de pointe et de très haute performance, renforçant le portefeuille et la performance du segment Matériaux Avancés.

La croissance du chiffre d'affaires de PIAM est attendue à 13% par an, tirée par les opportunités uniques pour le polyimide dans des applications de plus en plus exigeantes telles que les batteries lithium-ion, les antennes 5G, les écrans OLED haute résolution ou les écrans flexibles, et soutenue par des extensions récentes de capacités.

La valorisation représente 20x l'EBITDA moyen de 2021/2022, avec l'objectif d'atteindre 8x l'EBITDA estimé pour 2027, après synergies évaluées à 30 millions d'euros.

La transaction est entièrement financée en cash, maintenant un bilan solide avec un ratio dette nette sur EBITDA en ligne avec l'objectif de levier financier d'Arkema de 2x.

"PIAM est une entreprise exceptionnelle qui bénéficie d'un positionnement technologique unique, d'installations industrielles de pointe et d'une grande proximité avec ses clients. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie qui consiste à être à l'avant-garde dans les matériaux de haute performance pour des marchés finaux à forte croissance soutenus par les grandes tendances mondiales tels que les véhicules électriques et l'électronique avancée.

Après la cession du PMMA, l'acquisition des adhésifs d'Ashland et le démarrage en cours de notre usine de Polyamide 11 bio sourcé à Singapour, Arkema franchit une nouvelle étape significative dans sa stratégie axée sur les matériaux innovants pour un monde durable", a déclaré Thierry Le Hénaff, Président-directeur général d'Arkema.

UNE ÉTAPE CLÉ DANS LE RENFORCEMENT DU SEGMENT MATÉRIAUX AVANCÉS D'ARKEMA

Avec plus de 30% de parts de marché, PIAM, basée en Corée du Sud, est le leader mondial des films polyimides pour les circuits imprimés flexibles et les feuilles de graphite utilisés sur les marchés à forte croissance et forte marge que sont les appareils de téléphonie mobiles et les véhicules électriques.