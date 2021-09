Arkema : du soutien

(Boursier.com) — Arkema monte de 1,3% à 112,50 euros, alors que le broker Citi a repris la couverture du groupe à l''achat' avec un cours cible de 129 euros. Le groupe a enregistré une excellente croissance de ses résultats au deuxième trimestre, avec notamment un EBITDA en hausse de 67% par rapport à 2020 et supérieur au niveau d'avant crise de 2019. Cette performance a été portée par les 'Matériaux de Spécialités'. Le Chiffre d'affaires est ressorti à 2,4 MdsE, en progression de 34,6% par rapport à 2020 et de 12,1% par rapport à 2019 à périmètre et change constants.

La dette nette du groupe ressort à 1,28 MdE (incluant 700 ME d'obligations hybrides), soit 0,9x l'EBITDA des 12 derniers mois, intégrant le produit brut de la cession du PMMA pour 1,1 MdE, le paiement du dividende pour 191 ME, ainsi que l'engagement de 300 ME lié au programme de rachat d'actions lancé fin mai.

Les objectifs annuels ont été sensiblement relevés au passage par la direction : Arkema vise désormais pour 2021, une croissance d'environ 30% de l'EBITDA des Matériaux de Spécialités par rapport à 2020 à périmètre et change constants, conduisant à un EBITDA pour le groupe d'environ 1,4 MdE, sauf reprise systémique de la crise sanitaire. A noter que HSBC est de son côté repassé à l'achat sur le dossier en visant un cours de 129 euros.