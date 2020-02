Arkema : du nouveau au 'JEC World 2020'

Crédit photo © Société Arkema / Jacky Fontaine

(Boursier.com) — Présent au 'JEC World 2020' du 3 au 5 mars qui se déroule à Paris - Villepinte, le groupe Arkema présentera son offre de matériaux avancés et ses nouvelles solutions pour des composites toujours plus performants.

Ces nouveautés sont développées dans le cadre de partenariats stratégiques pour répondre à l'évolution des technologies de production en '3D' et pour suivre la demande croissante en composites avancés dans les secteurs de la construction, des transports, de l'éolien ou du sport...