Arkema double sa production à Navi Mumbai en Inde

Arkema va doubler la capacité de production de résines polyester sur son site de Navi Mumbai en Inde.

Arkema a investi dans le site de Navi Mumbai début 2019 afin d'élargir la couverture géographique de ses produits de haute performance, plus durables et à faible teneur en composés organiques volatils, et d'accompagner ses clients dans leur développement. Le site comprend une unité de fabrication moderne et un laboratoire dédié pour assurer le développement des applications et un support technique dans la région.