Arkema dopé par Goldman Sachs

(Boursier.com) — Arkema prend 2,2% à 83,7 euros environ pour débuter la journée ce jeudi, alors que Goldman Sachs vient de rehausser sa recommandation de 'vendre' à 'achat'. L'objectif de cours de 101 euros laisse encore un bon potentiel. Plus tôt cette semaine, Morgan Stanley avait ajusté son cours cible à 107 euros sur la valeur contre 110 euros auparavant. Un peu plus tôt, AlphaValue était resté à 'accumuler' sur le dossier, mais avec une cible ramenée à 95,70 euros... Le groupe a généré un niveau record de trésorerie tout en maintenant un niveau ambitieux d'investissements pour sa croissance future. La poursuite de la croissance du dividende, proposé à 2,70 euros par action, en hausse de 8%, reflète la forte confiance de l'entreprise et le potentiel dans sa stratégie long-terme.

En 2020, dans un environnement économique qui devrait rester volatil, Arkema vise un niveau d'EBITDA comparable à celui de l'an dernier hors impact du Covid-19. Sur l'ensemble de l'année, les résultats du Groupe seront soutenus par une croissance attendue de l'EBITDA de Bostik d'environ 10%, tandis que les Matériaux Avancés devraient être stables et les Gaz Fluorés en retrait. La répartition entre les deux semestres devrait être plus équilibrée que l'an passé. L'évolution du Covid-19 reste incertaine à ce stade. A fin février, son impact sur l'EBITDA était estimé à environ 20 millions d'euros.