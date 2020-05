Arkema : don de plus d'un million d'unités de produits d'hygiène féminine en Zambie

Crédit photo © Bruno Mazodier / Arkema

(Boursier.com) — Bostik, activité des solutions adhésives du groupe Arkema, et Ontex, leader international dans le domaine de l'hygiène personnelle, ont effectué un don de plus d'un million d'unités de produits d'hygiène féminine pour soutenir l'éducation des filles en Zambie. Deux conteneurs transportant chacun 507.000 paquets de produits d'hygiène féminine et expédiés par Ontex ont accosté à Lusaka (Zambie) le 25 avril dernier.

Cette action a été initiée il y a quelques mois par Maydred Siamuzwe, une comptable anglaise travaillant au sein d'une des filiales de Bostik basée à Stafford (Royaume-Uni). Elle avait organisé, dans la cafeteria de la société, une collecte de produits d'hygiène féminine dans l'espoir de les remettre aux filles originaires de sa ville natale, près de Lusaka (Zambie). En raison de contraintes financières, la précarité menstruelle touche chaque mois plus de 500 millions de femmes dans le monde. Faute d'accès aux produits d'hygiène féminine de base dans certains pays, comme en Zambie, de nombreuses filles manquent plusieurs jours d'école jusqu'à abandonner leurs études...