Arkema dévoile un nouveau positionnement et une nouvelle identité visuelle

(Boursier.com) — Les défis du développement durable sont devenus incontournables. Ils se traduisent par une accélération de la demande en nouveaux matériaux, innovants et de haute performance. Par ses compétences technologiques dans la science des matériaux, la qualité et l'engagement de ses équipes, la force de sa culture et de ses valeurs, Arkema entend jouer un rôle central dans le développement de solutions qui répondent aux grands enjeux de la planète.

Pour donner corps à cette ambition, Arkema vise à devenir dès 2024 un acteur à 100% des Matériaux de Spécialités.

Le groupe développe ainsi une stratégie et un positionnement unique articulés autour de trois segments complémentaires et à très fort potentiel de croissance : les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions.

En 2021, la transformation du groupe s'est encore accélérée, et a donné lieu à des succès de premier plan.

Des étapes majeures ont été réalisées dans des projets de développement pour les batteries et la mobilité électrique, dans les matériaux bio-sourcés et recyclables ou encore au travers d'acquisitions ciblées dans les adhésifs comme tout récemment avec le projet de rachat des adhésifs de performance d'Ashland.

"Notre savoir-faire dans la science des matériaux repose sur une vision de progrès que nous voulons partager largement et faire rayonner. Grâce à nos équipes, engagées et passionnées, riches de leurs diversités et réunies autour d'un projet commun ambitieux et créateur de valeur, nous sommes confiants dans notre capacité à développer des solutions techniques prometteuses pour accompagner cette vague de changements au service d'une planète plus durable et contribuer ainsi à notre niveau à façonner un monde meilleur" a déclaré Thierry Le Hénaff, Président-directeur général d'Arkema.

Cette transformation forte d'un acteur clé de la chimie en champion des Matériaux de Spécialités se traduit naturellement par un changement d'identité et par un nouveau territoire de communication.

Le nouveau logotype, aux lettres modernisées et arrondies exprime une double transition. Le dégradé de couleur du bleu au vert, et l'évolution du K vers le MA de matériaux permettent de mettre en lumière le nouveau coeur de métier du Groupe, les matériaux innovants et de haute performance, pour un monde durable.

Pour accompagner ce nouveau logotype, un nouveau territoire visuel a été développé faisant la part belle à "la matière" et à la mise en scène des usages concrets et positifs des matériaux de spécialités, dans l'industrie, dans le sport de haut niveau, et dans la vie quotidienne du plus grand nombre.

Cette identité et ce territoire se verront très bientôt prolongés par une prise de parole en communication print et digitale en rupture et engageante...