Arkema devient partenaire de l'Équipe de France féminine de football pour les deux prochaines saisons

(Boursier.com) — "Namer" de la D1 Arkema depuis 2019, Arkema devient partenaire de l'Équipe de France féminine pour les deux prochaines saisons, jusqu'en 2025.

A l'heure où les Bleues se préparent avant de se rendre en Australie pour disputer la Coupe du monde (20 juillet - 20 août 2023), l'acteur majeur des Matériaux de Spécialités renforce son engagement aux côtés de la FFF en faveur du football féminin de haut niveau et du développement de la pratique.

La FFF vient d'annoncer un plan ambitieux de professionnalisation du football féminin français, qui comprend notamment la réforme de la pyramide des compétitions nationales féminines, l'instauration d'une phase finale pour le championnat de D1 Arkema, la mise en place de trois niveaux pour la Licence Club, l'ouverture de centres de formation agréés et la création d'une ligue dédiée.

Philippe Diallo, président de la FFF, a déclaré : "La FFF est heureuse d'accueillir cet acteur majeur de l'industrie comme partenaire de notre Équipe de France féminine. Ce nouveau partenariat s'inscrit parfaitement dans l'ambition qui est celle de la Fédération en faveur du développement de la pratique jusqu'au plus haut niveau. Partenaire pionnier de la D1 féminine, Arkema souhaitait également participer au nouveau projet et nouveaux défis de l'Équipe de France dirigée par Hervé Renard et son staff."

Thierry Le Hénaff, président-directeur général d'Arkema, conclut : "Nous nous retrouvons avec l'Équipe de France féminine autour de valeurs communes fortes d'engagement, de performance, de partage et d'inclusion. C'est donc une grande fierté pour nous d'être aux côtés des Bleues qui ont des ambitions élevées pour les compétitions à venir : la Coupe du Monde 2023 dès cet été, les JO Paris 2024 et l'Euro 2025. "