Arkema démarre son extension de capacité de résines de spécialités photoréticulables par UV/LED en Chine

(Boursier.com) — Arkema a démarré la production de résines de spécialités Sartomer photoréticulables par UV/LED sur l'extension de son site de Nansha, en Chine, où le Groupe a investi pour doubler la capacité, comme annoncé fin 2021. Ceci permettra d'accompagner le développement de solutions plus durables pour des applications en forte croissance sur les marchés asiatiques, comme les solutions de pointe dans l'électronique, portées par la technologie 5G, et dans les énergies renouvelables.

L'augmentation de capacité de Nansha utilise les procédés et les normes de fabrication les plus récents. L'ensemble du site dispose d'un programme d'efficacité énergétique et vise une croissance neutre en carbone grâce à l'achat d'électricité verte et à l'installation de panneaux solaires.

"Le doublement de la capacité du site de Nansha nous permettra de soutenir la croissance, l'innovation et l'approvisionnement régional de nos clients en Asie. Le besoin croissant de solutions à plus faible teneur en carbone crée de nouvelles opportunités pour la technologie de photoréticulation par UV/LED, qui s'étend rapidement à une gamme plus large de surfaces et d'applications" a déclaré Richard Jenkins, Directeur général adjoint Coating Solutions d'Arkema.

Ce projet clé s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à élargir son portefeuille de premier plan de matériaux de haute performance et durables, incluant les technologies UV/LED, poudre, base aqueuse et à haute teneur en solides.

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d'un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l'accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l'ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd'hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 91 % du CA du Groupe en 2022, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d'un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l'accès à l'eau, du recyclage, de l'urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l'ensemble de ses parties prenantes.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 11,5 milliards d'euros en 2022 et est présent dans près de 55 pays avec 21 100 collaborateurs.