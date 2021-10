Arkema construit une nouvelle unité de poudres polyamide 11 bio-sourcées en Chine

(Boursier.com) — Arkema va construire une usine de poudres de polyamide 11 sur son site de Changshu en Chine, dont le démarrage est prévu au premier trimestre 2023. Cet investissement viendra ainsi accompagner la croissance de la demande en matériaux avancés, bio-sourcés et recyclables en Asie. Il vient en parallèle du projet majeur du chimiste d'augmentation de 50% de ses capacités mondiales de polyamide 11 bio-sourcé à Singapour.

Les poudres de polyamide 11 Rilsan, actuellement produites en France et totalement à base de graines de ricin renouvelables, sont reconnues mondialement pour leurs performances supérieures en termes de résistance, de durabilité, de légèreté et de facilité de mise en oeuvre. Elles sont utilisées dans des applications très exigeantes et offrent des solutions innovantes pour les marchés en forte croissance tirés par les grandes tendances comme les appareils électroménagers durables, les transports à haute efficacité énergétique, et la fabrication additive de pointe (impression 3D) principalement pour les marchés grand public, industriels et de l'aéronautique.

Au-delà du caractère bio-sourcé de la poudre, ce projet contribuera également aux engagements ambitieux d'Arkema en matière de développement durable, en utilisant des procédés de production très performants et en étant localisé plus près de la nouvelle usine d'amino 11 de Singapour.