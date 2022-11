Arkema confirme son objectif d'EBITDA pour 2022

(Boursier.com) — Arkema a réalisé une performance financière très solide au 3ème trimestre, marquée par un EBITDA en légère croissance et une forte génération de cash dans un environnement économique plus difficile. Les résultats sont contrastés par région et bénéficient de l'accélération de l'innovation sur les grandes tendances durables.

Le Chiffre d'affaires ressort en progression de 24% par rapport au T3-21 à 3 MdsE, porté par la croissance de la demande pour des solutions à forte valeur ajoutée dans les batteries, l'allègement, les matériaux bio-sourcés ou recyclés, l'impression 3D... La direction insiste par ailleurs sur la poursuite des initiatives du groupe pour ajuster ses prix de vente face à l'inflation des matières premières et de l'énergie.

L'EBITDA ressort en légère croissance à 495 ME (474 ME au T3-21) et la marge d'EBITDA à 16,7%. Le résultat net courant s'établit à 260 ME (258 ME au T3-21), soit 3,52 euros par action. Le groupe souligne une forte génération de cash avec un flux de trésorerie courant de 434 ME. La dette nette est bien maîtrisée à hauteur de 2.615 ME (2.789 ME à fin juin 2022),dont 700 ME d'obligations hybrides.

La direction confirme l'objectif annuel : Arkema vise en 2022 un EBITDA de 2.100 ME, soit une croissance d'environ 20% de l'EBITDA annuel à périmètre constant par rapport à 2021. La direction confirme par ailleurs la poursuite de sa stratégie d'investissement dans les Matériaux de Spécialités et renforcement des initiatives de réductions de coûts et d'amélioration de la compétitivité face au ralentissement de l'économie.

À l'issue du Conseil d'administration d'Arkema du 9 novembre 2022 qui a examiné l'information financière consolidée du Groupe pour le troisième trimestre 2022, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré : "Notre performance financière a bénéficié de la diversification de nos marchés finaux, de l'équilibre de notre empreinte géographique, et de notre dynamique de croissance sur les nouvelles opportunités créées par les grandes tendances sociétales. Grâce aux efforts de toutes les équipes, le Groupe s'est adapté à la forte inflation des prix de l'énergie et des matières premières, au déstockage observé chez certains clients et au manque de visibilité de l'environnement dans lequel nous évoluons.

Avec sa structure de bilan peu endettée, Arkema poursuivra la mise en place de sa stratégie long-terme centrée sur les matériaux innovants pour un monde durable, tout en prenant les mesures nécessaires pour s'adapter au ralentissement attendu de l'économie mondiale, déjà observé en Europe. Le Groupe renforcera ainsi sans tarder ses initiatives d'amélioration de sa base de coûts, tout en bénéficiant de ses nouvelles capacités en Asie et aux États-Unis, et de la montée en puissance des adhésifs d'Ashland. Par ailleurs, Arkema continuera à investir significativement dans les domaines à forte croissance, notamment les batteries, l'impression 3D, les applications médicales, l'électronique, le sport de haute performance, les peintures écologiques et plus généralement dans ses polymères et résines bio-sourcés ou recyclés.

Enfin, soutenus par l'engagement de tous nos salariés, nous poursuivrons nos actions en faveur du climat, du développement durable et de l'économie circulaire, en cohérence avec l'évolution long-terme du profil du Groupe."