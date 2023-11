(Boursier.com) — Arkema a réalisé une marge d'EBITDA solide et une génération de cash élevée dans un contexte de volumes toujours faibles reflétant l'environnement économique actuel.

Le Chiffre d'affaires est de 2,3 MdsE, en baisse de 17,2% à taux de change constant par rapport au 3T 22. Les Volumes s'inscrivent en retrait de 6,6% par rapport à l'an passé dans un environnement de demande globalement ralentie et comparable à celui des précédents trimestres. L'Effet prix est de -10,6%, reflétant la baisse des matières premières ainsi que la normalisation des prix dans le PVDF et l'amont acrylique en regard des conditions de marché exceptionnelles de 2022.

L'EBITDA ressort à 386 ME, en recul par rapport à la base de comparaison élevée de l'an dernier (495 ME au 3T 22), avec une marge d'EBITDA résistant bien à 16,6% (16,7% au 3T'22), traduisant la force du positionnement du Groupe et les initiatives menées pour s'adapter à la conjoncture.

Le Résultat net courant est à 177 ME (260 ME au 3T 22), soit 2,38 euros par action. La génération de cash est élevée avec un flux de trésorerie courant de 312 ME (434 ME au 3T'22). La dette nette s'établit à 2.419 ME, incluant les obligations hybrides (2.645 ME à fin juin 2023), représentant 1,7x l'EBITDA des douze derniers mois.

Comme indiqué en septembre dernier lors du Capital Markets Day, Arkema confirme sa prévision d'EBITDA d'environ 1,5 MdE en 2023, soutenu notamment par la résilience de plusieurs lignes de produits et la poursuite des actions d'économies de coûts.

À l'issue du Conseil d'administration d'Arkema du 8 novembre 2023 qui a examiné l'information financière consolidée du Groupe pour le troisième trimestre 2023, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré : "Dans la continuité de la première moitié de l'année, la faiblesse de la demande s'est poursuivie sur ce trimestre. La performance d'Arkema est néanmoins restée solide, soutenue par la qualité de son portefeuille de technologies au service des grandes tendances durables et par le renforcement des initiatives sur les coûts. Dans un contexte incertain marqué par de fortes tensions géopolitiques, nous continuons à gérer strictement nos opérations et à nous adapter grâce à l'agilité et l'engagement de nos équipes. Par ailleurs, Arkema est pleinement mobilisé pour préparer l'avenir. Lors du Capital Markets Day qui s'est tenu le 27 septembre dernier à Paris, nous avons détaillé notre stratégie à plus long terme et fixé des objectifs financiers ambitieux à l'horizon 2028. Arkema concentrera ses investissements sur les domaines à forte croissance, centrés sur les matériaux innovants et de haute performance pour un monde plus durable. Grâce aux technologies acquises ou développées ces dernières années et à l'expertise bâtie sur des marchés à potentiel de croissance supérieur comme les batteries, l'électronique avancée ou les biens de consommation durables, le Groupe est aujourd'hui prêt pour aborder cette nouvelle étape de son développement, principalement axée sur la croissance organique. Plusieurs projets importants, démarrés cette année ou en phase de finalisation, contribueront dès 2024 à la croissance du Groupe. Élément clé de notre stratégie, nous poursuivrons par ailleurs nos actions en faveur du climat et notamment la réduction de nos émissions de CO2, forts de la validation par le SBTi de notre trajectoire à 1,5oC d'ici 2030 et afin de préparer la voie au Net-Zéro d'ici 2050."