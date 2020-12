Arkema conclut un contrat de licence exclusive avec Cool Roof

Crédit photo © Bruno Mazodier / Arkema

(Boursier.com) — Arkema et Cool Roof France, spécialiste des revêtements réflectifs de protection thermique des bâtiments, signent un contrat accordant à Cool Roof une licence d'exploitation exclusive de la résine PVDF Kynar Aquatec d'Arkema, utilisée dans la couche de finition ou "top coat".

Cool Roof propose ainsi une offre extrêmement performante à destination notamment des gestionnaires des bâtiments de la grande distribution et de la logistique, les plus concernés par les bénéfices des toits réfléchissants, ou 'cool roofing'. Cette licence accordera à Cool Roof l'exclusivité de la promotion et de l'utilisation des formulations avec la résine Kynar Aquatec sur ses chantiers en France, dans les principaux pays d'Europe ainsi qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc et en Tunisie. Ce partenariat nous permet d'avoir une offre de cool roofing la plus qualitative du marché. Nous avons déjà réalisé de nombreux toits blancs protégés d'un top coat à base de résine Kynar Aquatec et les résultats, durables dans le temps, sont largement à la hauteur des attentes de nos clients , se réjouit Ronan Caradec, DG de Cool Roof.

Le revêtement de protection transparent à base de résine Kynar Aquatec permet de conserver la blancheur du revêtement quasi-intacte pendant plus de 20 ans avec très peu d'entretien. Cette surcouche agit comme un vernis : l'eau de pluie glisse et lave naturellement les salissures qui accrocheraient sur une peinture blanche traditionnelle. Des instrumentations de toits repeints en blanc et protégés par un top coat à base de Kynar Aquatec ont démontré que le coût énergétique global lié à la climatisation du bâtiment ainsi protégé peut être réduit de 15 à 30% pendant 20 ans.

Rappelons que Cool Roof est le leader européen des solutions de peintures blanches pour les toits et façades de bâtiments industriels et commerciaux, qui réfléchissent le rayonnement solaire et permettent de protéger les membranes d'étanchéité tout en diminuant considérablement les coûts de climatisation en période de fortes chaleurs.