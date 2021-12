Arkema compte doubler sa capacité de production de résines photoréticulables

(Boursier.com) — Arkema annonce le projet de doubler sa capacité de production de résines photoréticulables sous UV sur son site de Nansha en Chine. Cette extension accompagnera la demande en forte croissance en Asie pour des solutions de pointe dans l'électronique, tirée par la technologie 5G, et dans les énergies renouvelables. Cet investissement est parfaitement aligné avec la stratégie du Groupe de développer son segment Coating Solutions avec des solutions à haute valeur ajoutée et de renforcer ses activités acryliques aval en Asie. Il permettra à Arkema d'accroître son portefeuille de solutions de haute performance et sans solvant pour la photoréticulation sous UV, commercialisées sous la marque phare Sartomer.

Cette nouvelle extension devrait démarrer au deuxième semestre 2023 et offrira un approvisionnement régional de grande qualité aux clients en Asie.

En complément de cette nouvelle capacité de production qui utilisera les procédés et les normes de fabrication les plus récents, le site vise une croissance neutre en carbone grâce à un programme d'efficacité énergétique, à l'achat d'énergie verte et à l'installation de panneaux solaires.