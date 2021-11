Arkema : campe au sommet

(Boursier.com) — Soutenu par le nouveau relèvement de ses objectifs annuels, Arkema reste au sommet en bourse, à 122,65 euros, au plus haut historique, alors que le chimiste vise désormais une croissance d'au moins 40% de l'EBITDA des Matériaux de Spécialités (à périmètre et change constants), conduisant à une nouvelle prévision d'EBITDA pour le groupe d'environ 1,6 MdE (contre environ 1,4 MdE précédemment).

Au troisième trimestre, la firme a dégagé un EBITDA de 474 ME, en très forte hausse de 54,4%, avec une marge d'EBITDA proche de 20%, un niveau record pour un troisième trimestre. Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 2,4 MdsE, en progression, à périmètre et change constants, de près de 30% par rapport à 2020 et d'environ 17% par rapport à 2019.

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 130 à 137 euros, tandis que la Deutsche Bank est aussi acheteur en ajustant son cours cible de 140 à 145 euros. "Le chiffre d'affaires a dépassé le consensus grâce à de solides performances dans toutes les divisions", explique Citi qui reste aussi à l'achat. La banque considère même que la nouvelle prévision d'Ebitda est encore "trop prudente", puisqu'elle implique un ralentissement significatif au quatrième trimestre, "au-delà" de la saisonnalité habituelle. Elle souligne qu'Arkema continue de mettre en oeuvre sa stratégie 2024 en progressant sur tous les fronts...