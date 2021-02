Arkema : Bostik réalise l'acquisition de Poliplas au Brésil

Arkema : Bostik réalise l'acquisition de Poliplas au Brésil









Crédit photo © Arkema / Bruno Mazodier

(Boursier.com) — Bostik , leader des solutions adhésives innovantes, présent au Brésil via sa marque Fortaleza, annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Poliplas Ltda. Avec un chiffre d'affaires en forte croissance, de près de 10 millions d'euros en 2020, et une usine à Sao José do Rio Preto, dans l'État de Sao Paulo, Poliplas propose à plus de 2000 clients des solutions d'étanchéité et de collage de haute qualité dans plusieurs technologies utilisées dans la construction. La société est le plus grand acteur local dans le secteur en forte croissance des mastics et adhésifs hybrides, une technologie offrant un large éventail de propriétés d'application et qui est stratégique pour Bostik à l'échelle mondiale.

Poliplas est un acteur clé sur le marché brésilien des adhésifs avec une forte présence dans différents canaux de distribution, à destination des marchés de la construction et des marchés industriels, qui compléteront ainsi l'offre de Fortaleza dans la région. Les deux marques continueront à proposer des solutions de haute performance pour répondre aux besoins des clients. Cette acquisition ciblée s'inscrit dans la stratégie de croissance de Bostik sur le marché de la construction, renforçant son leadership mondial dans les mastics et adhésifs hybrides, tout en renforçant sa présence dans les régions à forte croissance.