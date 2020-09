Arkema : Bostik inaugure une nouvelle usine au Japon

Arkema : Bostik inaugure une nouvelle usine au Japon









Crédit photo © Bruno Mazodier / Arkema

(Boursier.com) — Arkema a annoncé le démarrage d'une nouvelle usine de classe mondiale d'adhésifs industriels au Japon. Ces nouvelles capacités permettront à Bostik de servir ses clients japonais sur les marchés en croissance continue des couches-culottes, de l'hygiène, de l'emballage, de l'étiquetage, des transports et de l'électronique. Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de croissance et de renforcement géographique de Bostik. Bostik, le segment Adhésifs d'Arkema, poursuit le développement de ses adhésifs industriels et annonce le démarrage d'une nouvelle usine à Nara au Japon, au sein de la JV Bostik-Nitta détenue à 80% par le groupe.

Ce nouvel ensemble comprend plusieurs lignes de production destinées, d'une part aux adhésifs pour le marché du non tissé (couches-culottes et hygiène), et d'autre part aux marchés industriels de l'emballage, de l'étiquetage, des transports et de l'électronique. Il permettra à Bostik d'accompagner la forte croissance de ses clients dans le secteur de l'hygiène jetable au Japon et d'accroître la production de certaines gammes d'adhésifs industriels en Asie... Cet investissement s'inscrit dans la feuille de route d'Arkema, qui entend devenir à l'horizon 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités centré autour des Adhésifs, des Matériaux Avancés et des Coating Solutions.