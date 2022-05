Arkema : bondit après une très belle publication

(Boursier.com) — Arkema fait partie des belles satisfactions du jour à Paris avec un titre qui gagne plus de 5% à 118,5 euros en fin de matinée. Le chimiste a nettement dépassé les attentes des analystes au premier trimestre et a rehaussé sa guidance d'Ebitda 2022. Malgré la forte inflation des matières premières et de l'énergie et une certaine disparité de croissance entre les régions et les marchés, le groupe a été porté par son accélération dans les matériaux de haute performance, sa capacité à intégrer les hausses de coûts dans ses prix de vente et son agilité dans un environnement mondial complexe.

Arkema continue de surprendre positivement, confirmant la qualité de ses positions, affirme Oddo BHF ('surperformer'). Même si l'environnement macro se dégrade, ses prévisions et celles du consensus apparaissent dorénavant conservatrices après cet excellent début d'année. Berenberg ('achat') note que le titre a souffert depuis le début de l'année en raison de préoccupations macroéconomiques et cycliques. Il voit désormais une révision haussière du consensus d'au moins 7% à 8% pour l'exercice 2022. AlphaValue ('réduire') note que les prévisions ont été relevées grâce à des ventes dynamiques et à des augmentations de prix généralisées. L'entreprise est en avance sur la courbe des coûts jusqu'à présent.