Arkema : BlackRock passe sous les 5% du capital

(Boursier.com) — La société BlackRock Inc., basée à New York, États-Unis, a déclaré avoir franchi en baisse le seuil de 5% du capital d'Arkema le 6 mars 2024. BlackRock Inc. détient désormais, pour le compte de ses clients et fonds, 3 688 441 actions Arkema, représentant 4,92% du capital et 3,97% des droits de vote de l'entreprise. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.