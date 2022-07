Arkema : Augmentation de la guidance annuelle malgré un environnement macroéconomique plus incertain

(Boursier.com) — Arkema annonce un Chiffre d'affaires de 3,2 MdsE, en croissance de 32,9% par rapport au T2 2021. Le groupe souligne les bénéfices des nouveaux développements dans les solutions durables à forte valeur ajoutée (batteries, sport, électronique, santé...). L'ajustement des prix de vente face à l'inflation très significative des matières premières, de l'énergie et du transport permet au groupe une certaine agilité concernant ses marges malgré une légère baisse des volumes par rapport à la base de comparaison élevée de l'an dernier.

Les dynamiques régionales sont contrastées, robuste en Amérique du Nord, en retrait en Europe, et légèrement positive en Asie malgré le contexte de confinements en Chine

L'EBITDA ressort en forte hausse de 47,5% par rapport au T2 2021, à 705 ME, et la marge d'EBITDA (record) grimpe à 22,1% :

Le groupe souligne la croissance très significative de 41,8% de l'EBITDA des Matériaux de Spécialités à 600 ME (423 ME au T2 2021), soutenu par chacun des trois segments Adhésifs, Matériaux Avancés et Coating Solutions. L'EBITDA des Intermédiaires se situe à 129 ME (81 ME au T2 2021), bénéficiant notamment de conditions de marché globalement plus favorables et des initiatives menées par le Groupe.

Le résultat net courant est en très forte augmentation de 65,9% à 443 ME, soit 5,99 euros par action (3,50 euros au T2 2021). Le flux de trésorerie courant ressort à 235 ME, reflétant la qualité de la performance financière du groupe et intégrant la hausse du besoin en fonds de roulement liée aux prix plus élevés et à la saisonnalité traditionnelle.

La dette nette bien est maîtrisée à 2.789 ME, dont 700 ME d'obligations hybrides, représentant 1,3x l'EBITDA des douze derniers mois

Objectifs annuels relevés sensiblement malgré un environnement macroéconomique plus incertain et une demande plus faible en Europe

Arkema vise désormais en 2022, hors nouvelle perturbation significative du contexte mondial, une croissance de 17% à 22% de l'EBITDA annuel à périmètre constant par rapport à 2021 (vs "légère hausse" précédemment), soit un EBITDA d'environ 2 100 ME.

À l'issue du Conseil d'administration d'Arkema du 28 juillet 2022 qui a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre 2022, Thierry Le Hénaff, Président-directeur général, a déclaré : "L'excellente performance du deuxième trimestre s'est inscrite dans un environnement opérationnel exigeant, marqué par la forte inflation des matières premières, le contexte particulier de l'énergie en Europe et des perturbations des flux logistiques entre les régions. Je remercie l'ensemble des équipes qui par leur mobilisation et leur réactivité ont contribué à cette très belle performance financière, ainsi que nos clients pour la qualité du dialogue qui nous a permis de les accompagner dans cet environnement complexe. Le Groupe a également continué à bénéficier de la qualité supérieure de son portefeuille de technologies dans les matériaux de haute performance, des opportunités créées par la force de son innovation au service du développement durable, et de sa présence géographique équilibrée entre les trois grandes régions. Arkema poursuit par ailleurs la mise en oeuvre de sa stratégie orientée sur une croissance durable, avec l'intégration réussie des adhésifs d'Ashland, l'annonce d'une acquisition ciblée de grande qualité dans l'aval du segment Coating Solutions, les démarrages prochains de nos investissements majeurs à Aurora en Caroline du Nord et à Singapour, et notre nouveau plan climat annoncé début juillet aligné sur les accords de Paris avec une trajectoire SBT 1,5oC".