Arkema : au coeur d'un projet d'éolienne recyclable

Crédit photo © Arkema / Bruno Mazodier

(Boursier.com) — Lancé le 22 septembre, le projet d'excellence Zebra (Zero wastE Blade ReseArch) piloté par l'IRT-Jules Verne qui réunit industriels et centres techniques de premier plan vise à créer la première éolienne 100% recyclable. Arkema est au coeur de ce consortium avec Canoe, Engie, LM Wind Power, Owens Corning et Suez. Le groupe de chimie va contribuer, par ses matériaux de performance, au développement de solutions respectueuses et durables pour l'éolien.

Avec sa résine liquide thermoplastique Elium et ses adhésifs structuraux, Arkema offre une innovation de rupture sur le marché des composites, ouvrant de nouvelles perspectives dans de nombreux secteurs et particulièrement dans la fabrication des pales d'éoliennes.

Les pièces composites à base de résine Elium permettent en effet :

- une mise en oeuvre sur les mêmes lignes de fabrication que celles utilisées actuellement pour les pièces composites à base de résines thermodures

- une recyclabilité à 100%, atout majeur de la résine Elium, par recyclage mécanique ou chimique des chutes de production et des pièces composites en fin de vie.

Avec le projet Zebra qui s'attache à développer et optimiser chaque étape du processus de fabrication, la filière éolienne vise 100% de recyclabilité. La résine thermoplastique Elium d'Arkema est donc clé pour ce projet.

Le recyclage des éoliennes en fin de vie constitue un enjeu industriel et environnemental majeur de la filière, compte tenu des volumes considérables en cause. Placés ainsi au coeur du projet Zebra, et grâce à notre expertise et à notre large gamme de polymères pour composites, nous contribuons à la performance de l'énergie éolienne en l'inscrivant désormais dans une démarche opérationnelle de circularité déclare Guillaume Clédat, Directeur commercial et du développement de la résine Elium.