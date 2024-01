Arkema : au capital de Tiamat spécialiste de la batterie sodium-ion

(Boursier.com) — Arkema devient actionnaire de la start-up Tiamat, spin-off du CNRS en 2017 et pionnière de la technologie des batteries sodium-ion.

Tiamat conçoit, développe, industrialise et commercialise des batteries sodium-ion, nouvelle technologie sans lithium permettant notamment de s'affranchir des contraintes liées à son approvisionnement.

Arkema participe, aux côtés d'investisseurs stratégiques comme Stellantis Ventures et MBDA, à la récente levée de fonds de 22 millions d'euros de Tiamat. Celle-ci soutient le projet de l'entreprise qui vise, avec le soutien de l'État et de l'Union Européenne, la construction en France d'une Giga-factory d'une capacité de 5 GWh, entièrement dédiée à la production de cellules de batterie sodium-ion. Une première tranche de 0,7 GWh pourrait être opérationnelle dès fin 2025, et un millier d'emplois générés à terme.