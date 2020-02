Arkema : associé à un projet de constructions modulables à base de résine Elium

Crédit photo © Arkema

(Boursier.com) — Le groupe Arkema, les sociétés Nexoon, 5M et le centre de développement industriel IRT M2P se sont associés pour développer un nouveau concept de constructions modulables fabriquées en usine. Pour valider ce concept constructif innovant destiné à répondre aux besoins en logements individuels ou collectifs, haut de gamme ou social, mais également à ceux en bâtiments tertiaires ou industriels, chaque partenaire apportera son expertise et son savoir-faire. Démontables et transportables, ces constructions pourront être réimplantées dans d'autres zones.

Dans les pays émergents, le concept permettra de répondre à une forte demande de logements sociaux pouvant être assemblées en 24 heures avec des conditions de chantier non polluant et des conditions de travail non pénible. Les matériaux définis dans ce cadre s'inscrivent dans une démarche d'économie circulaire, en termes de recyclabilité, tout en respectant les normes et règles en vigueur dans la construction.

Issue de la recherche d'Arkema, la résine thermoplastique Elium a été sélectionnée pour la fabrication des éléments composites grâce à ses propriétés associant les performances techniques à la recyclabilité du polymère. Renforcée avec des fibres de verre, cette résine présente les caractéristiques mécaniques conformes aux exigences normatives de la construction. Elle est également insensible aux intempéries, notamment le rayonnement UV, et la résistante au feu. Sa particularité par rapport aux autres résines utilisées dans les composites est sa recyclabilité à 100%. Ainsi, en fin de vie, les éléments composites peuvent être recyclés soit mécaniquement, soit chimiquement.