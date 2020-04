Arkema annonce ses ambitions 2024. Peu importe la crise!

Crédit photo © Arkema

(Boursier.com) — Crise ou pas crise, Arkema trace son sillon! Et voit à moyen terme en lançant son plan 2024. L'ambition du Français est de devenir un leader mondial des Matériaux de Spécialités recentré sur trois métiers "cohérents aux perspectives de croissance attractives" : les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions. Ces activités représentent désormais près de 80 % de son chiffre d'affaires.

Malgré la crise, Arkema a souhaité maintenir son annonce du jour, "pour partager sa vision et exposer ses ambitions fortes pour le moyen terme". Arkema vise ainsi à atteindre un chiffre d'affaires compris entre 10 et 11 milliards d'euros et une marge d'EBITDA d'environ 17 % contre 15,8 % aujourd'hui pour les activités de Matériaux de Spécialités.

Arkema conservera en outre une discipline financière stricte, avec, à l'horizon 2024, un ratio de dette nette (y compris dette hybride) sur EBITDA inférieur à 2 et un retour sur capitaux employés (ROCE) supérieur à 10%.

En outre, sur les cinq prochaines années, la génération de trésorerie du Groupe devrait encore progresser par rapport à la période précédente 2015-2019. En maintenant le ratio de dette nette (y compris dette hybride) sur EBITDA au niveau de fin 2019, elle devrait permettre de financer les projets majeurs de développement organiques et les opérations de gestion de portefeuille, et de rémunérer les actionnaires avec un objectif de porter progressivement le taux de distribution du dividende à environ 40% à l'horizon 2024. Il devrait permettre également des opérations ponctuelles de rachat d'actions dans des conditions de marché favorables.

Arkema précise que la réalisation de ces objectifs 2024 dépendra de la durée et des impacts économiques long terme de la crise du Covid-19.