Arkema : analyste en soutien

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Arkema s'adjuge 2,6% à 91,1 euros ce mardi à Paris. Les indicateurs de confiance dans le secteur chimique ont poursuivi leur tendance à la baisse au troisième trimestre et la prochaine saison de reporting pourrait être porteuse d'autres mauvaises nouvelles, affirme Stifel. Le broker estime qu'on pourrait voir les entreprises commencer à gérer les attentes pour 2024, car les estimations du consensus paraissent ambitieuses. Le courtier privilégie les sociétés dont la croissance des bénéfices est prévisible dans un environnement toujours difficile et devient ainsi plus positif sur Arkema. Il passe à l''achat' sur le titre avec une cible fixée à 114 euros.