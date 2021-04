Arkema : AG à huis clos

Arkema : AG à huis clos









(Boursier.com) — Compte tenu des conditions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions de l'Ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020 portant sur l'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19 telles que modifiées et prorogées par l'Ordonnance no2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogées par le décret no2021-255 du 9 mars 2021, l'Assemblée générale du groupe Arkema du 20 mai 2021 se tiendra à 10h à huis clos, sans que les membres de cette assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne participent à la séance, au siège social de la société à Colombes.