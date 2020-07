Arkema : acquisition de la société Fixatti

Arkema : acquisition de la société Fixatti









Crédit photo © Société Arkema / Jacky Fontaine

(Boursier.com) — Arkema annonce le projet d'acquisition de Fixatti, société spécialisée dans les poudres adhésives thermocollantes de haute performance. Cette acquisition permettra à Bostik de renforcer son offre globale de solutions thermo-adhésives destinées à des applications industrielles de niche dans les marchés de la construction, du revêtement technique, de la batterie, de l'automobile et de l'impression textile. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de croissance ciblée de Bostik sur des technologies à forte valeur ajoutée et est parfaitement cohérente avec la feuille de route du Groupe de devenir à l'horizon 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités centré autour des Adhésifs, des Matériaux Avancés et des Coating Solutions.

Cette société, de réputation internationale, dispose de deux sites en Europe et d'un site en Chine, emploie 180 personnes et réalise un chiffre d'affaires d'environ 55 ME.

Grâce à ses capacités de broyage, de polymérisation et de compounding, Fixatti développe et commercialise une gamme diversifiée de poudres thermocollantes de haute performance et respectueuses de l'environnement. L'entreprise propose ainsi des solutions qui répondent à de nombreuses problématiques de collage dans les secteurs de la construction, du revêtement technique, de la batterie, de l'automobile et de l'impression textile.

Les capacités de polymérisation de co-polyesters et co-polyamides de Fixatti sont par ailleurs en forte synergie avec un des savoir-faire historique de Bostik. Après l'acquisition de Prochimir dans les films adhésifs réalisée l'an dernier, l'excellente complémentarité géographique et technologique de cette acquisition permettra à Bostik de devenir un leader mondial de solutions thermocollantes innovantes et à forte valeur ajoutée.

Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe qui vise à compléter la croissance organique du segment des Adhésifs par des acquisitions ciblées et de grande qualité. Offrant un potentiel important de synergies, cette acquisition contribuera à l'ambition de porter la marge d'EBITDA de ce segment à 16% d'ici 2024.

Le closing de l'opération est attendu au quatrième trimestre 2020, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence des pays concernés.