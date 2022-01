Arkema accroît de 25% ses capacités de production d'élastomères Pebax

(Boursier.com) — Pour accompagner la forte croissance de ses clients, en particulier dans les marchés du sport et des biens de consommation, Arkema va augmenter d'environ 25% sa capacité de production mondiale d'élastomères Pebax en investissant sur le site de Serquigny en France. Cet investissement permettra notamment d'accroître la production de la gamme bio-sourcée et recyclable Pebax Rnew et de la gamme Pebax traditionnelle.

Cette nouvelle capacité produira un ensemble de grades hautement spécialisés pour répondre à la demande croissante dans de nombreuses applications exigeantes grâce à la légèreté, la souplesse et l'excellent retour énergétique de ces matériaux. Ces propriétés sont particulièrement appréciées dans les équipements sportifs tels que les semelles de chaussures de running, les chaussures de ski ou les textiles techniques, dans les biens de consommation comme les téléphones portables et écrans flexibles ainsi que dans d'autres marchés comme le médical.

Issus de graines de ricin renouvelables, les matériaux avancés, bio-sourcés et recyclables Pebax Rnew offrent une solution durable aux clients d'Arkema qui sont de plus en plus orientés vers la durabilité et la responsabilité sociétale. Comparés à d'autres élastomères présents sur le marché, ces matériaux ont une empreinte carbone jusqu'à 50 % inférieure et sont entièrement recyclables. De plus, cet investissement, dont le démarrage est prévu mi-2023, permettra de réduire de 25 % la consommation d'eau du site grâce à une optimisation des procédés.