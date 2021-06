Arkema : accord en Chine avec Aofan

Arkema : accord en Chine avec Aofan









Crédit photo © Arkema

(Boursier.com) — Arkema a finalisé un accord de fabrication de 1233zd en Chine avec le producteur chinois Aofan. Dans le même temps, Arkema accélère et détaille son planning pour des capacités supplémentaires sur son site de Calvert City aux Etats-Unis. Ces deux projets soutiendront les besoins croissants du marché pour des solutions durables dans les matériaux isolants de haute performance et dans les applications émergentes telles que les batteries pour les véhicules électriques. Le 1233zd optimise les performances et les coûts dans diverses applications de mousses, existantes ou en développement. Incorporée dans la mousse d'isolation, cette solution durable offre jusqu'à 20 % de gain d'isolation thermique par rapport aux solutions existantes, réduisant ainsi la consommation d'énergie des bâtiments résidentiels et commerciaux. Dans le cadre du développement constant de solutions durables par Arkema, le 1233zd ouvre de nouveaux champs d'applications dans la gestion thermique des batteries des véhicules électriques.

La capacité initiale d'Aofan de 5 kt/an devrait être mise en service mi-2022. L'investissement prévu à Calvert City ajoutera une capacité de 15 kt/an pour un montant estimé à 60 millions de dollars US et devrait démarrer fin 2023. Le 1233zd s'inscrit dans la nouvelle génération de spécialités fluorées à impact émissif nul ou minime, alignées sur la stratégie de développement durable d'Arkema pour saisir les opportunités de croissance liées aux méga-tendances mondiales.