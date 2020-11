Arkema accélère en Chine

(Boursier.com) — Arkema démarre son augmentation de capacité de 50% de fluoropolymères Kynar dédiée à l'activité batteries lithium-ion dans son usine de Changshu en Chine en décembre 2020. Les premières livraisons commerciales sont attendues pour janvier 2021.

Porté par la forte croissance de la demande dans les véhicules électriques et les appareils électroniques grand public, ainsi que dans le stockage d'énergie, le marché mondial des batteries lithium-ion continue à se développer à un rythme élevé. Pionnier de l'innovation dans les matériaux fluorés utilisés comme liants pour électrodes ou comme revêtements de protection des membranes de séparation des batteries haute performance, Arkema continue ainsi de jouer un rôle de premier plan dans cette révolution technologique.