Arkema accélère dans les batteries

(Boursier.com) — En présence de Thierry Le Hénaff, PDG du Groupe, Arkema inaugure ce jour, le Centre d'Excellence Christian Collette dédié aux batteries situé sur son Centre de Recherche de Pierre-Bénite. Le groupe annoncera à cette occasion une augmentation de 50% de ses capacités de production de polymères fluorés Kynar PVDF sur le site de Pierre-Bénite afin de répondre à la demande en forte croissance de matériaux pour les batteries lithium-ion. Arkema cible désormais un chiffre d'affaires proche d'un milliard d'euros dans les batteries d'ici 2030.

Grâce à son expertise reconnue et une offre unique de matériaux innovants, durables et de haute performance, Arkema est idéalement positionné au coeur de l'écosystème des batteries pour accompagner ses clients et partenaires dans la révolution de la mobilité propre. Arkema est ainsi l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions à haute valeur ajoutée : PVDF pour liants et revêtements de séparateurs, sels de lithium pour améliorer les performances de la cellule, adhésifs intelligents pour le collage cellule à cellule, polyamide 11 bio-sourcé pour le refroidissement des lignes de batteries.

Ce Centre d'Excellence dédié aux batteries pour la mobilité propre est équipé de matériels de conception et d'analyse de pointe, notamment d'une salle sèche et d'une ligne de revêtement d'électrodes. Il s'appuie sur la complémentarité scientifique et technique des chercheurs du Centre de Recherche de Pierre-Bénite. Ce Centre d'excellence qui permettra ainsi d'accélérer le développement des matériaux et procédés avancés pour les générations futures de batteries, plus performantes, plus sûres et plus compactes, a été financé pour partie par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Adossé à cette plateforme, une ligne pilote dédiée à la pré-industrialisation des prochaines générations d'électrolytes pour les batteries du futur est déjà opérationnelle.

Ce nouveau Centre baptisé Centre d'Excellence Batteries Christian Collette, en hommage au Directeur de la recherche du Groupe disparu en avril dernier, est inauguré en présence de nombreux clients, partenaires, représentants de l'État, de la Région et de la Métropole.

Les équipes mèneront les travaux de recherche avec les partenaires académiques du Groupe (CNRS, CPE à Lyon, LEPMI à Grenoble et l'ENSCM à Montpellier) et ceux de l'écosystème des batteries avec lesquels ont été noués des accords stratégiques (start-up, fabricants, gigafactories).

Pour accompagner la croissance exponentielle de la demande de matériaux pour cellules de batteries lithium-ion en Europe, Arkema annonce également un projet d'extension de 50% de sa capacité de production de polymères fluorés Kynar sur le site de Pierre-Bénite. Ces polymères sont utilisés comme revêtements de séparateurs ou comme liants à la cathode. De nouvelles innovations et de nouvelles gammes seront aussi proposées comme par exemple le nouveau PVDF Kynar d'origine renouvelable, le Kynar CTO. Cette nouvelle extension devrait démarrer au premier trimestre 2023.

Cet investissement a bénéficié d'un soutien de la part de l'État dans le cadre du plan France Relance.