(Boursier.com) — Arkema a signé un contrat d'une durée de 20 ans avec EDF Renouvelables pour la fourniture de 20 GWh/an d'électricité renouvelable. Ce partenariat débutera en 2026 et couvrira 70% de la consommation d'électricité de Bostik en France.

À partir de 2026, 70% de la consommation d'électricité des 8 sites français de Bostik seront issus d'énergie solaire. Cette démarche s'ajoute aux efforts constants des équipes de Bostik pour réduire les émissions de CO2 de leurs activités.

"Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec EDF Renouvelables, important pour le Groupe qui vise à réduire toujours plus son empreinte carbone. En faisant le choix de s'approvisionner en électricité renouvelable produite localement, Bostik renforce son ancrage dans une production de plus en plus décarbonée et consolide ainsi sa position résolument orientée vers une économie plus respectueuse de l'environnement, comme l'ensemble d'Arkema" a déclaré Vincent Legros, Directeur Général du segment Adhésifs (Bostik).

Carlotta Gentile Latino, Directrice des Activités Terrestres France chez EDF Renouvelables a déclaré : "Nous sommes très heureux de signer ce contrat avec Arkema qui renforce notre partenariat sur le long terme. Les équipes d'EDF Renouvelables sont engagées auprès de nos clients pour proposer des solutions innovantes et accompagner les entreprises dans leur transition énergétique par la fourniture d'électricité bas carbone."

Ce contrat, qui constitue une étape importante dans la transition vers une énergie décarbonée, s'inscrit dans la continuité des actions d'Arkema pour réduire ses émissions de CO2 en ligne avec la trajectoire 1,5oC d'ici 2030, validée par l'organisme Science Based Targets initiative (SBTi)