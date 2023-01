Arkema a signé un accord à long terme avec Engie pour la fourniture de biométhane renouvelable en France

(Boursier.com) — Arkema a signé un accord à long terme avec Engie, à compter du 1er janvier 2023, pour la fourniture de 300 GWh/an de biométhane renouvelable en France. Il s'agit de l'un des plus importants contrats privés de biométhane en Europe à ce jour.

Arkema est fier d'être déjà un pionnier dans les matériaux bio-sourcés de haute performance dérivés de graines de ricin renouvelables, qui offrent une empreinte carbone considérablement réduite par rapport aux matériaux équivalents d'origine fossile. Ce contrat de fourniture de 300 GWh/an de biométhane renouvelable avec Engie, ainsi que les projets d'efficacité énergétique en cours, permettront à Arkema de réduire encore très significativement l'empreinte carbone de ses gammes bio-sourcées de haute performance de polyamide 11 Rilsan et d'élastomères Pebax Rnew.

Produit par la fermentation de matières organiques, le biométhane est une alternative renouvelable au gaz naturel avec une empreinte carbone plus faible. La matière première du biométhane en France est particulièrement respectueuse de l'environnement avec plus de 95% provenant de la fermentation de résidus agricoles et de déchets organiques, et n'entrant pas en concurrence avec l'alimentation. Arkema explore également les opportunités de collaboration avec Engie et d'autres acteurs industriels pour soutenir l'amélioration continue de la production de biométhane renouvelable en France.