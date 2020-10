Arkema a placé avec succès sa première "obligation verte"

Crédit photo © Société Arkema

(Boursier.com) — Arkema a placé avec succès sa première obligation verte entièrement dédiée au financement de sa nouvelle usine de taille mondiale à Singapour pour la production du polyamide 11 Rilsan 100% bio-sourcé. Pour un montant total de 300 millions d'euros, cette obligation verte a une maturité de 6 ans et un coupon annuel de 0,125%. L'offre a été sursouscrite plus de 10 fois.

"En apportant à ses clients des solutions innovantes, notamment dans le domaine de l'allègement des matériaux, des nouvelles énergies et des produits bio-sourcés, Arkema a pour ambition de générer une croissance responsable contribuant aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations unies" commente le groupe.

Avec cette obligation verte inédite, alignée sur la politique RSE d'Arkema, le Groupe finance sa nouvelle usine de taille mondiale à Singapour, un projet majeur, innovant et durable, au coeur de sa stratégie de croissance organique. Cette usine, dont la mise en service est prévue en 2022, est conçue avec les technologies les plus abouties afin de maximiser son efficacité et de minimiser son impact sur l'environnement. Elle sera dédiée à la production de monomère amino 11 et de polyamide 11 Rilsan 100% bio-sourcés à partir d'huile de ricin, matière première renouvelable et durable.

Le polyamide 11 Rilsan est reconnu dans le monde entier pour ses propriétés supérieures et ses performances dans des applications très exigeantes, et contribue de manière significative au développement de solutions durables dans des secteurs à forte croissance, tels que la mobilité et en particulier les véhicules nouvelles énergies, l'impression '3D' ainsi que les biens de consommation.

"Grâce à cette obligation verte, Arkema donne l'opportunité aux investisseurs de contribuer au développement de solutions durables dans les matériaux de spécialités, et confirme son leadership en matière de durabilité et d'innovation"

Virginie Delcroix, Directrice développement durable, Arkema

Le cadre de financement vert dans lequel s'inscrit cette émission est aligné sur les principes des obligations vertes de l'ICMA, tels qu'énoncés dans une Second Party Opinion émise par Vigeo Eiris, une des principales agences indépendantes de notation ESG.