Arkema a placé avec succès 300 ME d'obligations hybrides à durée indéterminée









Crédit photo © Société Arkema

(Boursier.com) — Arkema (BBB+ S&P / Baa1 Moody's) a réalisé ce jour avec succès le placement d'obligations hybrides à durée indéterminée d'un montant de 300 millions d'euros, assorties d'un coupon de 1,5% jusqu'à la date de première option de remboursement anticipé au gré du Groupe après 6 ans.

En profitant de conditions de marché favorables et à la suite de sa précédente opération de refinancement hybride en juin 2019, le Groupe s'offre ainsi la possibilité de refinancer le solde de 300 millions d'euros de ses obligations hybrides à durée indéterminée comportant une première option de remboursement anticipé en octobre 2020 et portant un coupon de 4,75%.

Les obligations seront subordonnées à toute dette senior et seront comptabilisées en capitaux propres selon les normes IFRS. Elles feront l'objet d'un traitement en fonds propres à hauteur de 50% de leur montant par les agences de notation Moody's et Standard and Poor's.