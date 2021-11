Arkema : à la 3e place du DJSI Monde 2021

(Boursier.com) — Pour la 2e année consécutive, Arkema se classe parmi les sociétés les plus performantes sur les 139 entreprises évaluées au sein de la catégorie "Chemicals". Avec un score de 82 sur 100 à l'évaluation CSA (Corporate Sustainability Assessment) de Standard & Poor's, le Groupe améliore son classement et pointe désormais à la 3ème place du DJSI Monde et à la seconde place du DJSI Europe.

"Ces classements traduisent l'engagement et la performance du Groupe dans les dimensions environnementales et sociales, mais également en matière économique et de gouvernance. Ils s'appuient notamment sur les très bons résultats obtenus dans la gestion de l'innovation et de la relation client, la stratégie climat et la gestion de l'eau, le reporting environnemental et social, ainsi que dans le développement du capital humain", commente le groupe de chimie.