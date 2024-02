Arkema a augmenté de 40% la capacité de production de Serquigny

(Boursier.com) — Arkema a augmenté de 40 % sa capacité de production mondiale d'élastomères Pebax sur son site de Serquigny en France.

Arkema a en effet démarré avec succès sa nouvelle unité d'élastomères Pebax sur le site de Serquigny en France. "Cette nouvelle unité, conçue avec les dernières avancées en matière

de procédés industriels, peut produire à la fois les gammes d'élastomères bio-circulaires Pebax Rnew et les gammes de Pebax classique", explique Arkema

Ces matériaux sont utilisés dans les équipements sportifs tels que les chaussures de course, les chaussures de football et les chaussures de ski, mais aussi dans les appareils électroniques et dans d'autres marchés de spécialités tels que les additifs antistatiques et les appareils médicaux.