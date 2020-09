Arkema 4, le nouveau Multi50 de Quentin Vlamynck, a été mis à l'eau

Crédit photo © Arkema / Bruno Mazodier

(Boursier.com) — Le tout nouveau 'Arkema 4' a été mis à l'eau ce mercredi matin devant le chantier Lalou Multi Composite à Port Bloc en Gironde, après un an de travail minutieux. Ce Multi50 est le fruit d'une collaboration technique étroite et intense entre le groupe Arkema et Lalou Multi, partenaires depuis déjà 8 ans.

Résines recyclables, nouveaux adhésifs, énergies propres... de nombreux matériaux et solutions techniques placés sous le signe de l'innovation complètent des choix architecturaux audacieux. Paré de bleu et gris relevés d'une touche de rouge, le nouveau Multi50 est fin prêt avant les premiers essais et une prise en main rapide et efficace, grâce à un programme sportif dense et varié.